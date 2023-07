ENELI lansează single-ul I Got What You Need

ENELI este un artist complet si complex; are tot ce-i nevoie pentru a confirma acest lucru: voce, talent, motivație, ambiție și melodii catchy. Drept exemplu este cel mai recent single, “I Got What You Need”. “I Got What You Need” este o compoziție care demonstreaza perfecțiunea artistei in abordarea temelor universale, precum dragostea, dorința și forța interioara de a depași obstacolele vieții. Mai mult, piesa vorbeste de o poveste despre pasiune și implinire, transmitand ca fiecare individ deține puterea de a gasi și de a oferi ceea ce are nevoie pentru a fi fericit. Cu o cariera in plina ascensiune,…