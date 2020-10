Stiri pe aceeasi tema

- Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a anuntat marti ca a finalizat instalarea a trei sisteme de panouri fotovoltaice in localitatile Sebis si Arad, in urma unei investitii totale de peste 500.000 de euro, anunța news.ro.”Enel X Romania,…

- Enel X Romania, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a finalizat instalarea a trei sisteme de panouri fotovoltaice in localitatile Sebis si Arad, in urma unei investitii totale de peste 500.000 de euro, informeaza compania printr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. …

- Enel X Romania, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a finalizat instalarea a trei sisteme de panouri fotovoltaice in localitatile Sebis si Arad, in urma unei investitii totale de peste 500.000 de euro, informeaza compania printr-un comunicat remis, marti, AGERPRES.Proiectele,…

- stații JuicePole de incarcare pentru vehiculele electrice. Enel X Romania a finalizat instalarea a trei sisteme de panouri fotovoltaice in localitațile Sebiș și Arad, in urma unei investiții totale de peste 500.000 de euro, arata Enel, intr-un comunicat. Proiectele, de care vor beneficia firmele Gema…

- "Rolul pe care il are sustenabilitatea in strategia de dezvoltare a companiilor incepe sa devina tot mai bine definit la nivelul managementului, fie ca este vorba de gestionarea impactului general pe care il are activitatea companiei, fie despre crearea de valoare pe termen lung pentru partile interesate.…

- Cele doua fabrici au fost demarate in acest an si vor fi finalizate la Catcau in martie 2021, iar la Simand in iulie 2021, au prezentat pentru News.ro reprezentantii companiei. "Companiile din Romania ale Grupului Leier, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din centrul si…

- „Interntionam sa simplificam cat mai mult procedurile de absorbtie a fondurilor europene, adica sa ajunga banii cat mai repede la beneficiari. La ora actuala trebuie sa te duci cu un camion de hartoage pana la Bucuresti, sa te duci de 100 de ori, sa refaci proiectele de nu stiu cate ori, sa modifici…

- PSD Arad anunța ca susține candidatura lui Ioan Vodicean ca independent la Primaria Savarșin. Proiectele de dezvoltare in comuna trebuie sa continue, in spiritul numeroaselor investiții, derulate de-a lungul anilor in timpul guvernarilor social-democrate. Ioan Vodicean este un administrator cu multa…