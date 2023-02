Enel, veste bună pentru consumatorii săi E-Distributie Muntenia, operatorul de distribuție a energiei electrice in București și in județele Ilfov și Giurgiu, parte a grupului Enel, a finalizat lucrarile de amplificare a stației de transformare Glina, județul Ilfov, in urma unei investiții de peste 4,7 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU București - Ilfov, ca urmare a fenomenelor meteo, de vineri, de la ora 10:00 pana sambata, la ora 05:00, pe perioada codului galben, au fost gestionate 59 de intervenții, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Focuri de arma in Giurgiu pentru prinderea unui individ din București care a amenințat un șofer cu sabia, a distrus capota unui autoturism și și-a amenințat cu moartea fosta cumnata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat de 41 de ani este cercetat sub control judiciar de politistii din Ilfov dupa ce a tras cu un pistol cu gaze intr-o agentie de pariuri din comuna Chiajna. El a fost gasit in urma unor perchezitii facute la adresa unde se ascundea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Magazinele Enel din municipiul Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise luni, 2 ianuarie, zi libera legala, iar in celelalte zile vor functiona dupa programul obisnuit, a anuntat miercuri compania, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov intervin joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o hala in care se afla materiale din lemn și utilaje, in localitatea Pantelimon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O mașina a ars in totalitate, miercuri, la intersecția bulevardelor Mircea Voda cu Unirii, din Capitala, anunța pompierii din cadrul ISU București - Ilfov, informeaza Mediafax Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Polițiștii din Ilfov fac miercuri dimineața 12 percheziții domiciliare in București, Ilfov și Ialomița la locuințele unor persoane banuite de furturi din sediile unor firme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…