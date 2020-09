Enel: Urbanizarea s-a accelerat brusc în ultimii ani, oraşele generează peste 80% din producţia economică globală ”Enel se implica puternic cu privire la orasele circulare, avand mai multe proiecte la nivel mondial, in principal in domeniile mobilitatii electrice, stocarii, surselor regenerabile de energie, eficientei energetice, retelelor inteligente, iluminatului public, managementului cladirilor”, arata grupul. Enel a publicat cel de-al treilea studiu despre orasele circulare, intitulat „Orase circulare - Orase de maine”, abordand modul in care peisajele urbane de maine pot fi sustenabile cu privire la mediu, incluziune sociala si competitivitate economica. Studiul a fost realizat prin contributia Arup,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

