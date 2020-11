Enel, ținta unui nou atac. Hackerii cer 14 milioane dolari pentru a nu publica date inclusiv despre România Grupul italian Enel a fost tința unui nou atac cibernetic, al doilea de la inceputul anului, hackerii reușind sa fure aproximativ 1,5 TB de date, inclusiv informații dintr-un fișier denumit “ROMANIA”. Grupul din spatele atacului de tip ransomware amenința cu publicarea informațiilor daca nu primește 14 milioane de dolari in Bitcoin. In iulie, grupul Enel, inclusiv companiile din Romania, a fost supus unui atac de tip ransomware (atac cibernetic insoțit de o cerere de rascumparare) din familia Ekans/Snake. Acum, Enel a fost ținta unui atac ransomware executat de un grup de hackeri cunoscut sub… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 24 de ore la atentatul de la Viena, Serviciul Roman de Informații a transmis un mesaj ingrijorator. Reprezentanții SRI trag un semnal de alarma asupra faptului ca orice stat din Europa poate deveni oricand o ținta.

- TeraPlast, liderul pieței de țevi din PVC din Romania, a depus primul proiect de investiții in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major in economie, cu numele „Creșterea competitivitații TeraPlast SA prin achiziționarea de utilaje performante și realizarea de…

- Realizarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor in județul Galați este un proiect de peste 100 milioane euro, fiind o premiera in Romania și țarile din Europa de Est. Este o investiție a Consiliului Județean Galați, realizata cu fonduri europene, care implica toate orașele și comunele din județul…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. „Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei”,…

- Trecem prin cea mai mare recesiune de la al Doilea Razboi Mondial, cu o economie estimata ca in acest an la nivel european sa aiba un declin de 8,3%. O analiza a „New York Times” ne avertizeaza ca in Europa ar putea veni un val uriaș de concedieri ca urmare a crizei economice provocate de pandemie.…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor…

- "Profitul net consolidat al Grupului BVB–semestrul 1 2020, +10%, de la 3,87 milioane lei la 4,24 milioane lei, 75% fiind generat de segmentul tranzactionare al grupului. Veniturile operationale consolidate ale Grupului BVB in semestrul 1 2020 au fost de 19,58 milioane lei (semestrul 1 2019: 17,74 milioane…