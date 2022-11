Enel şi-a revizuit în scădere previziunile privind profitul net în 2022, din cauza performanţelor financiare sub aşteptări din Italia In primele noua luni, profitul net a scazut cu 9,5%, pana la 3 miliarde de euro, deoarece preturile ridicate ale marfurilor au afectat afacerile cu amanuntul ale grupului, in special in Italia, a anuntat joi compania. Compania anticipeaza acum un profit net cuprins intre 5,0 si 5,3 miliarde de euro in acest an, fata de o prognoza anterioara de 5,6-5,8 miliarde. Enel a lasat neschimbate estimarile privind profitul EBITDA si a spus ca va plati un dividend de 0,40 euro pe actiune in acest an. Datoria neta pana la sfarsitul lunii septembrie a crescut la 69,7 miliarde de euro, de la 62,2 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

