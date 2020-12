Enel: Pentru majoritatea clienților nu vor crește facturile la energie electrică de la 1 ianuarie Companiile de furnizare Enel au transmis ca peste doua milioane de clienti sunt deja pe piata libera și nu vor avea creșteri de preț la facturile de energie electrica. Potrivit Enel, pentru majoritatea clienților nu se vor aplica cresteri de pret la 1 ianuarie 2021. “Dintre toti furnizorii prezenti pe piata de energie din Romania, companiile Enel din Romania au cei mai multi clienti care au ales deja piata concurentiala”, se mentioneaza in comunicat. Șase milioane de consumatori de energie electrica din Romania sunt au in continuare tarif reglementat și nu au trecut pe piața libera. Dintre aceștia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

