Astfel, hidrogenul regenerabil, cunoscut si ca hidrogen verde, ar putea fi produs pentru prima data in Chile cu ajutorul unui electrolizor alimentat cu energie eoliana. ”Enel Green Power Chile (EGP Chile), filiala a Enel Chile, intentioneaza sa participe alaturi de compania chiliana de energie AME si potentialii parteneri ENAP (Compania Nationala de Petrol din Chile), Siemens Energy si Porsche, la instalarea unei fabrici pilot de producere a hidrogenului verde, cu ajutorul unui electrolizor alimentat cu energie eoliana, in Cabo Negro, la nord de Punta Arenas, in regiunea Magallanes. Proiectul…