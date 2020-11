Stiri pe aceeasi tema

- Ford amana productia pe scara larga a modelului Escape pana in 2021, pe fondul problemelor inregistrate in Europa Ford a anuntat ca va amana productia pe scara larga a modelului Escape, un SUV plug-in hibrid (PHEV), pana in 2021, pe fondul problemelor inregistrate in Europa, transmite Bloomberg. "Mutăm…

- Compania energetica europeana MET Group, cu sediul in Elvetia, a achizitionat de la Enel Green Power 100% din actiunile pe care grupul italian le detine la un parc eolian de 42 de MW din Bulgaria, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Tranzactia face parte din strategia…

- ”Burger King Romania, operat de catre AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, a implinit un an pe piata din Romania. Dupa ce a inaugurat trei noi restaurante numai in luna septembrie, Burger King Romania se poate lauda cu atingerea tuturor obiectivelor…

- Taximetriștii din Londra vor sa ceara Uber despagubiri de peste 1 miliard de lire sterline Uber și-a asigurat dreptul de a continua sa opereze în Londra dupa ce o instanța i-a acordat câștig de cauza în procesul intentat Transport for London (Tf), autoritatea de reglementare a transporturilor…

- Criza sanitara generata de pandemia de COVID-19 a impulsionat companiile sa caute noi soluții pentru a raspunde contextului incert. Pentru multe businessuri, transformarea digitala poate fi o astfel de soluție, capabila sa contribuie la relansarea activitații și la favorizarea unei creșteri durabile.…

- Specialistii estimeaza o corectie medie intre 5 si 10% a pretului pentru apartamente, in Romania, in functie de piata/oras, iar pe segmentul de inchirieri, 28% dintre cei chestionati in cadrul unui studiu despre impactul Covid-19 in piata imobiliara estimeaza scaderi atat in mediul rural, cat si…

- Compania a prezentat rezultatele unui studiu despre impactul Covid-19 in piata imobiliara, realizat de companie la nivel european. Printre cele mai importante concluzii se numara: corectii de pret pe segmentul vanzari, scaderi de pret pe inchirieri, precum si o usoara scadere a volumului tranzactiilor.…

- Endesa Generacion Portugal, filiala a companiei spaniole Endesa, parte a grupului Enel, a castigat dreptul de a dezvolta un proiect de 99 MW de energie solara, plus capacitate de stocare, conform rezultatelor preliminare ale celei de-a doua licitatii pentru energie din surse regenerabile organizata…