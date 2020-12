Stiri pe aceeasi tema

- Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda., filiala braziliana de energie regenerabila a Grupului Enel, a inceput constructia a cinci noi centrale de producere a energiei regenerabile, in nord-estul Braziliei, cu o capacitate cumulata de 1,3 GW, investitie de 1,1 miliarde de dolari, potrivit news.ro.…

- O explozie bizara a avut loc pe cerul Braziliei. Observatorul spațial Heller și Jung din Porto Alegre, Brazilia, a inregistrat luni explozia unui meteorit in statul sudic Rio Grande do Sul. Meteoritul a intrat in atmosfera Pamantului la ora 2:31, ora locala, la o altitudine de 64 de mile, iar acesta…

- Inspectoratul Scolar Judetean Botoșani monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel judetean, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate.

- ​Agenția de rating Moody's nu a luat o decizie în privinta ratingului de țara. Acesta ramâne la Baa3 cu perspectiva negativa. Nu este o surpriza. Analișii anticipau cu toții acest lucru, ba chiar Colin Ellis – Chief credit officer EMEA Moody’s Investors Service, a dat de…

- Antreprenorul american John McAfee, fondatorul software-ului antivirus care ii poarta numele, a fost arestat in Spania si asteapta sa fie extradat in Statele Unite ale Americii (SUA), fiind acuzat de mai multe infractiuni din sfera evaziunii fiscale. John McAfee, arestat dupa ce ar fi primit peste 23…

- Reprezentantii USR au transmis ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale de a admite sesizarea Guvernului privind legea care infiinteaza un „DNA al padurilor” este una trista si care genereaza ingrijorare fata de soarta padurilor din Romania. „USR va continua sa lupte, in Parlament, pentru «DNA-ul…

- Sambata, 26 septembrie, sunt programate partidele celei de-a treia etape din Liga a III-a la fotbal. Avand la activ o victorie și o infrangere in actuala stagiune, FC Viitorul II (locul 8, 3 p) va evolua de data aceasta, de la ora 17.00, intr-un derby local, pe terenul Gloriei Albești (locul 7), care…

- Partida de la Cumpana este programata marti, 22 septembrie, de la ora 16.30. Departamentul Competitii al Federatiei Romane de Fotbal a realizat imperecherea echipelor pe baza criteriului geografic in al doilea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei, editia 2020 2021.Meciurile sunt programate marti,…