In replica la acuzațiile aduse de ANPC, care a amendat compania pentru prețurile mai mari decat cele stabilite prin lege, Enel Energie spune ca legislația din domeniu, deși a fost schimbata de 20 de ori in ultimii doi ani, nu acopera toate situațiile aparute in activitatea de furnizare. In plus, compania acuza instituțiile statului de incoerența, precizand ca ANRE, reglementatorul din domeniu, nu a sesizat vreo incalcare a legii.