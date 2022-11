Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile mari la energia electrica va duce la un nou val de scumpiri in Romania dupa cele la alimente și combustibili.CE SE SCUMPEȘTE DE LA 1 IANUARIE 2023- sucurile, cidru, bere fara alcool 9% TVA - 19% TVA- servicii hoteliere 5% TVA - 9% TVA- painea de la restaurant 5% TVA - 9% TVASursa Realitatea…

- Vremea se racește in urmatoarele saptamani, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru acest sezon, in toata țara. In jurul datei de 1 Decembrie, va fi mai frig decat de obicei, in sud-est și est.

- Un proiect de lege depus la Parlament prevede ca minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea face ceva la care viseaza demult. Prin urmare, ce pot face minorii din Romania? Minorii din Romania pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. Potrivit…

- BLACK FRIDAY 2022: cand incep ofertele de Black Friday la magazine online in Romania. Reducerile anunțate Cel mai mare eveniment de cumparaturi online, Black Friday 2022, este organizat in noiembrie. Unele magazine au inceput deja campania. Perioada de oferte este diferita in funcție de fiecare retailer…

- Temperaturi mai mari decat cele normale sunt anuntate de meteorologi pana la jumatatea lunii noiembrie. Meteorologii estimeaza ca pana la mijlocul lunii noiembrie, in Romania, va fi un pic mai cald decat este normal in aceasta perioada a anului, iar cantitatile de precipitatii vor fi destul de scazute.…

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca nu vor fi alte cresteri de taxe pentru urmatorii doi ani, in afara celor anuntate deja. El a precizat ca Romania va iesi pe crestere economica si in 2023, anunța news.ro.

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ce masuri ia Guvernul pentru a face facța in aceasta iarna la criza energetica.

- Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, considera ca aspectele cazului Blue Air vor trebui evaluate și din punct de vedere penal. „Toate aceste lucruri nu mai imbraca, in opinia mea, o forma contravenționala”, a declarat președintele ANPC. „Vorbim de…