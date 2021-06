Stiri pe aceeasi tema

- Enel Green Power Italia si Enel Produzione au primit, in cadrul celei de-a cincea runde de licitatii pentru surse de energie regenerabila organizate de Gestore Servizi Energetici, furnizor de servicii de energie, din categoriile „licitatii” si „registre”, 41,2 MW, impartiti in noi capacitati de energie…

- Incepand din data de 21 iunie, Italia isi va schimba culoarea in alb, cu excepția regiunii Val d’Aosta. Desigur, cu conditia ca datele privind scaderea numarului persoanelor infectate (care continua constant cu -27% din cazuri in ultima saptamana) sa nu iși inverseze cursul, potrivit Rador care citeaza…

- Compania de stat Hidroelectrica vrea sa investeasca masiv in surse de energie regenerabila, compania avand in plan sa adauge in urmatorii ani 300 MW putere instalata in eolian off-shore, dar si alti 300 MW in eolian on-shore. ”Hidroelectrica urmareste diversificarea obiectivelor de productie,…

- Polițiștii au descins, marți dimineața, la sediul Primariei Bistrița, fiind vizate persoane cu funcții de conducere care sunt suspectate de abuz in serviciu și fals in inscrisuri, scrie ziarul local Bistrițeanul. „Activitațile sunt desfașurate intr-un dosar penal aflat in instrumentarea polițiștilor,…

- “Enel, prin intermediul subsidiarei de energie regenerabila Enel Green Power America de Nord, a inceput dezvoltarea a cinci proiecte de energie regenerabila in Statele Unite, printre care proiectul solar+stocare Roseland, solar+stocare Blue Jay, eolian+stocare Ranchland si proiectele de energie eoliana…

- Castiglione di Sicilia, un orașel italian cu 3.000 de locuitori, a scos la vanzare aproximativ 900 de case abandonate, o parte dintre ele, aflate in ruina, urmand a fi vandute pentru prețul simbolic de 1 euro, relateaza CNN, citat de News.ro.Orașul Castiglione di Sicilia, situat in apropiere de muntele…

- Un nou lockdown a fost instituit incepand de luni in Italia, vizand peste 40 de milioane de locuitori, din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus , relateaza dpa.Cu exceptia insulei Sardinia, unde exista foarte putine restrictii, toate regiunile din Italia sunt supuse regulilor care se aplica…

- BUCURESTI, 15 mart – Sputnik, Doina Crainic. Potrivit prim-ministrului Mario Draghi, Italia se confrunta cu un nou val de infectari la peste un an de la inceperea pandemiei, fiind nevoita sa reintroduca masuri de lockdown de luni in cea mai mare parte a teritoriului. „La mai bine de un an de…