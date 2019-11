Stiri pe aceeasi tema

- Enel SpA a primit pentru prima data ratingul "AAA", in creștere de la "AA" in 2018, din partea MSCI ESG Research Ltd., unul dintre cei mai importanți furnizori de cercetare de date care analizeaza performanțele companiilor in funcție de protecția mediului, cauze sociale și guvernanța (Environmental,…

- Liberalizarea pieței gazelor și electricitații, in 2017, a fost un moment pripit, iar o piața libera angro, dar reglementata pe piața de retail este o greșeala, a declarat joi Claudiu Dumbraveanu, Director General al Direcției Generale Piața de Energie și Prețuri din cadrul ANRE, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Enel iși consolideaza poziția de lider in tranziția energetica, stimuland presiunea catre decarbonizare, prin reducerea considerabila a emisiilor de gaze cu efect de sera fața de nivelurile din 2017, obiectiv certificat in conformitate cu Science Based Targets (SBT), o inițiativa globala care valideaza…

- sBunicul Luizei Melencu s-a declarat extrem de revoltat de modul in care decurge ancheta in cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dinca. Mai mult decat atat se pare ca telefonul Luizei Melencu a fost din nou activ, caci familia a primit alte doua mesaje, in cursul serii de vineri!

- Școala din Luncani, comuna Luna, din județul Cluj, a primit numele profesorului și scriitorului Traian Garduș, in semn de omagiu pentru cunoscutul profesor, poet și epigramist nascut pe acele meleaguri. Evenimentul a avut loc duminica, 11 august, in cadrul unei intalniri a fiilor satului, din inițiativa…

- Prof. Cristina Stroe, adjunct cu acte in regula la Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita, are atributii de general pe o perioada de 60 de zile, pana la numirea unui nou sef. Incepand cu data de 1 septembrie 2019, Inspectoratul Școlar Județean este condus cu delegație de inspector școlar general…

- CFR Cluj a suferit aseara prima infrangere din actuala ediție a Ligii 1, pierzand cu 2-3 pe terenul Astrei Giurgiu un meci plin de evenimente, in care doi jucatori ai campioanei au fost eliminați, la fel ca Dan Petrescu, tehnicianul ardelenilor. Ratarea grupelor Ligii Campionilor pare sa fi cantarit…

- Aleasa democrata Ilhan Omar, membra a Congresului american, a dezvaluit ca a primit amenintari cu moartea, fiind anuntata ca cineva "cu o arma mare" o va ucide la un targ organizat in statul Minnesota si ca "nu va fi singura victima", informeaza BBC.