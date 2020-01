Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile climatice risca sa cauzeze milioane de deplasati, avertizeaza Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati (UNHCR) Filippo Grandiavertizeaza ca modificarile climatice risca sa cauzeze milioane de deplasati, relateaza Reuters potrivit news.ro.Intervievat de Reuters la Forumul Economic…

- Tanara activista suedeza Greta Thunberg a declarat marti, in fata elitei economice si politice, intrunita la Davos, ca ''in practica, nu s-a facut nimic'' pentru clima, chiar si dupa mai multe luni de mobilizare masiva a tinerilor din intreaga lume, relateaza AFP, citata de Agerpres."Clima si mediul…

- Presedintele american Donald Trump a sosit marti la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, cu cateva ore inaintea inceperii dezbaterilor in cadrul procesului pentru destituirea sa, in Senatul de la...

- Presedintele american Donald Trump a sosit marti la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, cu cateva ore inaintea inceperii dezbaterilor in cadrul procesului pentru destituirea sa, in Senatul de la Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In momentul in care elicopterul Marine…

- „Inainte de intalnirea politicienilor de frunte și a reprezentanților economiei, poliția cantonului Graubunden din Davos a reținut doi posibili spioni din Rusia”, relateaza publicația elvețiana Tages-Anzeiger. „Pentru spionii din Rusia, Forumul Economic Mondial (WEF) a inceput aparent inca din vara…

- Mai mult de jumatate dintre managerii romani se asteapta la o incetinire accentuata a cresterii economice globale, potrivit raportului PwC CEO Global Survey, lansat lunila Forumul Economic Mondial de la Davos.

- Inegalitațile din lume sunt frapante, iar aportul financiar adus de munca neplatita a femeilor este de trei ori mai mare decat cel al industriei tehnologice, arata un raport al organizației caritabile Oxfam, dat publicitații luni, inainte de reuniunea liderilor politici și economici de la Davos, potrivit…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro și-a anulat participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, din motive de securitate, a anunțat Otavio Rego Barros, purtatorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax. Cu toate…