Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea Chefi la cuțite din aceasta seara și-au facut apariția doi concurenți mai tineri decat de obicei, și anume Julia și Shelly Plastoi, doi frați in varsta de 9 și 10 ani. Aceștia au venit sa ii incante pe jurați cu felul haios de a se comporta unul cu celalalt, dar și sa le arate ca, in ciuda…

- Ene Mihai este concurentul care l-a emoționat pe chef Catalin Scarlatescu in ediția 4 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 7 septembrie 2022, cu povestea sa de viața. Acesta a reușit sa gateasca un preparata delicios cu o singura mana.

- Jurații de la sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite au fost intampinați de un concurent a carui pasiune pentru gatit a luat naștere in timp ce se uita la emisiune. Ștefan Finaru a luat decizia sa vina in calitate de concurent, dupa ce a urmarit show-ul culinar de acasa.

- Gabriel Dragușanu, concurentul cu o poveste de viața speciala, i-a cucerit pe cei trei chefi cu preparatul sau reinventat in ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Hai sa vezi care este motivul pentru care jurații show-ului culinar au ramas fara cuvinte in timpul jurizarii…

- Maria Florina Stan este o noua concurenta care are sentimente puternice pentru chef Catalin Scarlatescu. Concurenta a prins curaj și a venit in sezonul 10 al show-ului Chefi la cuțite, cu emoții mari, pentru ca a ajuns in sfarșit fața in fața cu bucatarul pe care susține ca il adora.

- Jean de la Craiova a facut show de zile mari in bucataria sezonului 10 Chefi la cuțite. Artistul și-a facut simțita prezența in prima ediție a emisiunii, de pe 4 septembrie 2022, prin felul sa caracteristic și vocea deosebita.

- Alexandru Raul Silaghi a venit mai hotarat ca niciodata in sezonul 10 Chefi la cuțite, ediția de pe 4 septembrie 2022, sa ii cucereasca pe cei trei chefi cu talentul sau deosebit in artele culinare. La doar 10 ani, micuțul a facut senzație cu tehnicile sale de gatit.

- Noul sezon al celebrului show culinar vine cu multe ingrediente speciale, iar unul dintre acestea este oferit chiar de Catalin Scarlatescu. Cheful cu cele mai multe cereri in casatorie primite in cadrul unui show TV a renunțat la statutul de burlac al juriului. „Iubita mea face niște salate foarte reușite.…