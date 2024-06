Endoscopie fără durere, la domiciliu , cu minirobotul PillBot O companie din SUA a conceput minirobotul PillBot, care poate fi inghițit și funcționeaza ca un endoscop virtual in stomac. Este sub forma unei capsule robotice, echipata cu camera, senzori și tehnologie de comunicații wireless, care permite medicilor sa examineze tractul gastro-intestinal cu maxima precizie. Acest ”ochi mobil in stomac” reușește sa inlocuiasca procedurile invazive, […] The post Endoscopie fara durere, la domiciliu , cu minirobotul PillBot appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

