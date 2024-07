Endoscopia digestivă: De ce este importantă și cum trecem peste teama de investigații medicale? Simptome precum durerile abdominale, balonarile, eructatiile, arsurile in capul pieptului sau greata pot fi relativ comune, insa atunci cand ele devin repetitive, este cazul sa cerem sfatul unui medic. In majoritatea cazurilor, ele pot traduce afecțiuni ușoare. Insa uneori, in cazul in care sunt persistente, pot sugera o patologie importanta, iar specialistul poate recomanda efectuarea unei endoscopii pentru un diagnostic corespunzator. Endoscopia ajuta la diagnosticarea și monitorizarea mai multor afecțiuni. Ea permite stabilirea unei conduite terapeutice corespunzatoare, fiind o procedura moderna,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

