- "Nu exista niciun pericol pentru oameni sau mediu" din incidentul de la centrala electrica Olkiluoto 2 din vestul Finlandei, a declarat pentru AFP Tomi Routamo, director adjunct la autoritatea de securitate nucleara STUK.Desi nivelurile de radiatii din jurul centralei sunt normale si nu a existat nicio…

- Autoritatea finlandeza de securitate nucleara (STUK) a anuntat joi o crestere a nivelului radiatiilor in urma unui incident la reactorul 2 al centralei nucleare de la Olkiluoto, in sud-vestul Finlandei, dar nu sunt scurgeri radioactive in afara centralei si situatia este sub control, relateaza AFP…

- "Siguranța și sanatatea cetațeanului - indiferent de consecințe și inainte de orice!De cateva zile, culminand cu ziua de astazi, observ cum caracatița pesediștilor pare ca are din nou glas. Dupa ce au demonstrat inca o data ca nu sunt in stare de soluții constructive și proiecte pentru…

- Un ministru din cabinetul lui Orban are coronavirus. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel“. Este inceputul postarii facute pe Facebook de ministrul Virgil Popescu. Postarea continua: „Testul…

- Ministerul de Externe anunta ca alti trei angajati din Centrala MAE si unul de la Ambasada Romaniei la Cairo au fost confirmati cu COVID-19, anunța news.ro."In scopul informarii transparente si corecte a publicului, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in perioada 30 octombrie – 1…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, intrebat daca ar trebui ca și in București, ca in alte țari europene precum Spania și Franța, sa se impuna ramanerea oamenilor in casa in anumite intervale orare:„Da, din pacate situatia in care s-a ajuns impune masuri suplimentare…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, foști parteneri in USL și recent reveniți intr-un nou proiect politic comun, au acționat de-a lungul anilor in direcții opuse intereselor europene și nord atlantice ale Romaniei, a afirmat, la Realitatea Plus, Costin Georgescu, fost director SRI. Georgescu…

