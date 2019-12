Endava achiziționează Exozet GmbH Endava a anunțat achiziția Exozet GmbH (Exozet), companie cu sediul central in Berlin, Germania. Exozet este o agenție germana digitala de top, care livreaza servicii de transfromare digitala de la idee la producție, folosind in dezvoltare metodologia de lucru Agile. Oferta ampla de servicii a Exozet include strategie digitala, aplicații web, soluții software inovative dedicate managementului conținutului video, aplicații mobile native, tehnologie pentru zona de gaming și pentru realitate virtuala și augmentata. Exozet aduce in portofoliul de clienți Endava o lista de multinaționale germane… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

