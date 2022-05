Costel Enache a antrenat Politehnica Iasi in sezonul 2021-2022. Anuntat imediat dupa ultimul meci oficial al anului, derulat pe 7 mai, ca nu i se va prelungi contractul cu Poli, care expira luna viitoare, tehnicianul a plecat din Iasi si a refuzat sa dea declaratii. Ziarul de Iasi l-a convins pe Enache sa-si deschida sufletul. - Costel, pentru inceput, hai sa lamurim de ce ai acceptat sa vii la Iasi vara trecuta, intr-o situatie dificila. - A fost o mare provocare profesionala si am crezut ca voi fi inteles pana la capat. Am inceput pregatirea in ceata, tarziu, cu trei jucatori de camp sub 21…