Enache începe treaba! Dupa exact o luna de pauza, „lupii” iși vor relua pregatirile, in vederea unui sezon de primavara incarcat și extrem de important. Astazi, Costel Enache va conduce primul sau antrenament de la instalarea la carma „galben-albaștrilor”, unul ce se va desfașura de la ora 11.00, pe „Ilie Oana”, fiind deschis publicului. Pana sambata, gazarii se vor pregati la Ploiești, urmand ca, de duminica, sa debuteze primul cantonament din Antalya. Stagiul se va incheia pe 24 ianuarie, iar in aceasta perioada petroliștii vor susține și trei meciuri de verificare, fiind parafate, pana acum, cele cu BSC Budaorsi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

