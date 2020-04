Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai intens reality din istoria televiziunii, “Survivor Romania” a inceput pe 18 ianuarie. Doua echipe, “Faimoșii” și “Razboinicii”, se lupta in cea mai dura competiție. Survivor Romania este difuzat de Kanal D de sambata pana marți.UPDATE 14 aprilie: Faimoșii nu se dezmint și, dupa ce au pierdut…

- Cel mai intens reality din istoria televiziunii, “Survivor Romania” a inceput pe 18 ianuarie. Doua echipe, “Faimoșii” și “Razboinicii”, se lupta in cea mai dura competiție. Survivor Romania este difuzat de Kanal D de sambata pana marți.UPDATE 13 aprilie: Sonny Flame și Cristian Ionița au ramas in Republica…

- SURVIVOR ROMANIA 16 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. In echipa Razboinicilor, Cristian Ionita si Lola Crudu au dat frau liber furiei dupa ce au pierdut puncte importante impotriva Faimosilor. Survivor Romania - live stream oficial Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata,…

- Toata adolescența Lino Golden s-a chinuit sa scape de kilogramele in plus, prin sport și o alimentație atent selectata, reușind cu multa munca sa dea jos 30 de kilograme. Ceea ce a reușit cu greu cat era in Romania, a reușit fara nici cel mai mic efort la „Survivor Romania”. Cantarețul a parasit competiție…

- Formatul original Survivor, produs de Acun Medya, a fost difuzat in țari precum Grecia și Turcia, unde a inregistrat un succes uriaș, atingand și 50 % cota de piața.Concurenții au de infruntat condițiile dure ale salbaticiei, intocmai ca niște naufragiați pe o insula pustie. Isi construiesc…

- Claudia Mirela Rostaș a crescut în Centrul pentru Protecția Copilului din Beclean, județul Bistrița-Nasaud. A fost eleva la Liceul Agricol din Beclean, iar acum face parte din echipa „Razboinicilor” la Survivor România, reality show-ul de la KANAL D, scrie Rasunetul. În…

- Reality show-ul "Survivor Romania", competitie de supravietuire, prezentata de Dan Cruceru, va debuta sambata, de la ora 20.00, la Kanal D, potrivit news.ro.Cei 20 de concurenti se vor lupta in Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in…

- Survivor Romania” are premiera la Kanal D sambata, 18 ianuarie, la ora 20:00, si va putea fi urmarit patru zile consecutiv, de sambata pana marti. Avem primele imagini de la “Survivor Romania”, cu cei douazeci de concurenti, Echipa Faimosilor si Echipa Razboinicilor, de la primele confruntari sportive,…