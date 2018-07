Emotionant. Versurile care fac sa se zbarleasca piele pe tine: Poezie dedicata de un militar pilotului cazut sambata cu MIG-ul la Borcea-Fetesti

Sambata la pranz armata romana a ramas fara unul dintre asii aviatiei militare: in timpul unui miting aerian, organizat de Baza 86 Aeriana Borcea, locotenentul comandor Florin Rotaru, in varsta de numai 36 de ani a murit carbonizat in MIG ul lui cu care facea demonstratii de zbor in fata a peste 4000 de spectatori. Ancheta este in plina desfasurare pentru a se elucida daca a fost o eroare umana sau o defectiune tehnica la aparatul de zbor. Moartea aviatorului a emotionat intreaga Romanie si nu a ...