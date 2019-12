Stiri pe aceeasi tema

- Un koala insetat, pe fondul temperaturilor de 40 de grade Celsius din sudul Australiei, s-a apropiat de un grup de ciclisti si a baut apa din toate sticlele care i-au fost oferite, relateaza sambata DPA care citeaza media australiene potrivit Agerpres Ciclistii aflati in apropiere de Adelaide au…

- Australienii au indurat marti cea mai calduroasa zi din istoria inregistrarilor meteorologice, conform rezultatelor preliminare emise de Biroul de Meteorologie (BoM), citate de DPA. Media temperaturilor maxime inregistrate marti pe teritoriul tarii a fost de 40,9 grade Celsius, fiind doborat…

- O femeie din Australia și-a riscat viața pentru a salva un urs koala dintr-un incendiu de vegetație, iar fapta sa eroica a fost filmata, relateaza BBC . Din imagini se vede cum ursulețul ranit și speriat se agațase de un copac, pentru a scapa de flacarile care au cuprins totul in jurul sau. Acesta a…

- Statul New South Wales, din sud-estul Australiei, este devastat de incendii de vegetație, iar autoritațile au declarat stare de urgența. Trei oameni au murit, iar cateva mii au fost evacuați. Autoritațile avertizeaza ca situația ar putea deveni catastrofala.