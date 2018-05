Emotionant! Legatura dintre fetita asta si baietelul din imagine te va face sa plangi! Doamne, cat de puternica e poza asta

Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt cea mai fericita femeie din lume, pentru mine, Victoria este cel mai important lucru care mi s-a intamplat in viata! Nu pot exprima in cuvinte ce simt acum", spunea atunci Gabriela Cristea. Acum, cand cea mica a implinit varsta de 6 luni, Gabriela Cristea a tinut sa ii adreseze un mesaj…

- Ilinca Vandici se simte o femeie implinita de cand a devenit mamica. Prezentatoarea „Bravo, ai stil” a adus pe lume un baiețel, vara trecuta. Viața vedetei și a soțului ei, Andrei Neacșu, s-a schimbat dupa nașterea lui Zian. Ilinca a postat un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de 8 martie. Ilinca Vandici…

- In urma cu nici doua saptamani, in Maternitatea din Baia Mare s a nascut un bebelus care cantarea doar 650 de grame. Adelina Maria este cel mai mic copilas care s a nascut vreodata acolo si a devenit o adevarata provocare pentru medicii si asistentele de acolo.Acestia se straduiesc sa o ajute sa supravietuiasca,…

- O fetita de doar doi ani a murit dupa ce a fost gasita plutind intr-o piscina. Micuta a fost transportata la spital si s-a luptat timp de patru zile pentru viata sa. Din nefericire, mama sa a facut tragicul anunt, fetita sa a murit. Kelly Ryan, mama fetitei de doar doi ani, a postat pe Facebook un mesaj…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- A mers cu baietelul la stomatolog si l-a luat de acolo fara viața! Povestea lui este infioratoare. Ce i-au facut medicii: Un baietel in varsta de doar 2 ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parintii nu inteleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il stiau…