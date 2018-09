Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, Elena Merișoreanu a trecut prin momente grele, dupa ce a pierdut prieteni și colegi de scena. Artista de muzica populara a facut marturisiri dureroase, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. „S-au dus prea mulți colegi de-ai noștri. Publicul nu trebuie sa știe problemele noastre. Poate…

- Cunoscuta cantareața Ariana Grande i-a adus un omagiu fostului ei iubit, rapperul Mac Miller, gasit mort in urma unei supradoze de droguri. Vezi galeria foto + 4 + 4 Cantareața a postat pe Instagram (unde este urmarita de 127 de milioane de utilizatori) o fotografie alb-negru cu Mac Miller, care statea…

- Vestea cE domnul Nicu s-a stins din via:E a cEzut ca un trEsnet pentru echipa ~Te iubesc de nu te vezi. Gabriela Cristea a fost profund indureratE la auzul acestei ve"ti triste "i a :inut sE facE un gest extrem de emo:ionant pentru domnul Nicu, cel care i-a fost participant En emisiune "i care a starnit…

- O mama din Florida a dat dovada de inconștiența atunci cand a decis sa-i aplice o corecție atipica fiului ei de doar trei anișori. Micuțul a fost luat de picioare, ridicat cu capul in jos și varat in vasul de toaleta.

- Sambata, 2 septembrie, se implinesc 5 ani de la moartea lui Ionuț Anghel, copilul sfașiat de maidanezi. Pe pagina ei de Facebook, mama lui Ionuț a publicat un mesaj emoționant. „Azi 2 septembrie 2018, se implinesc 5 ani de cand ne-ai parasit, neașteptat și crunt, lasand in inimile noastre nesfarșita…

- Anamaria Prodan ii duce dorul mamei sale. Ionela Prodan s-a stins din viața in urma cu patru luni, iar acum soția lui Laurențiu Reghecampf a facut un gest impresionant in amintirea celei care i-a dat viața. Lunile au trecut, iar dorul de mama sa este din ce in ce mai mare! Anamaria Prodan iși traiește,…

- Ilie Micolov, compozitorul și interpretul piesei „Dragoste la prima vedere”, a incetat din viața in urma cu cateva zile. Marea absenta de la inmormantare a fost chiar fiica artistului, care, insa, ii va aduce un omagiu emoționant tatalui ei.

- Pentru Anamaria Prodan, mama ei a fost un fel de icoana. O inspirație și un stalp de putere, Ionela Prodan a lasat un gol imens in sufletele fiicelor ei atunci cand a trecut in neființa. Impresara nu a facut rabat de la nimic pentru a-i asigura artistei atat o inmormantare, cat și o pomana cu fast.