Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de pompieri din sase judete au intervenit marti cu 23 de mijloace tehnice pentru localizarea si lichidarea incendiului care a cuprins un depozit de materiale reciclabile din Alba Iulia, stins dupa patru ore, informeaza Agerpres . „Incendiul este lichidat, iar in aceste momente se lucreaza pentru…

- S au ridicat restrictiile de tonaj 7,5 t pe raza a 19 judete si se mentin in 22 de judete afectate de canicula. Avand in vedere prognozele emise de Administratia Nationala de Meteorologie ANM , CNAIR informeaza conducatorii auto ca luni, 02.08.2021, incepand cu ora 16:00, s au ridicat restrictiile de…

- Alesii locali alearga dupa bani, mai bine zis, dupa cel care imparte banii, iar acesta poate fi un indiciu pentru cine va castiga lupta acerba dintre Ludovic Orban si Florin Citu, pentru sefia PNL. Premierul are in mana painea si cutitul guvernarii, banii si functiile. Si doua posibilitati de a-i convinge…

- In cursul dimineții de astazi, 15 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 96 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 31.957. In intervalul 14.06.2021 (10:00) – 15.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 96 de decese (66 barbați și 30 femei), ale unor pacienți…

- Meteorologii au actualizat codul galben de furtuni. A fost emis un nou cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Codul galben va intra in vigoare joi la ora 12 și va afecta 31 de județe. Se anunța trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. Alerta Cod galben este in vigoare joi intre…

- Polițiștii și procurorii fac percheziții in Cluj, Brașov, Neamț, Sibiu și București, dupa ce a fost depistata o grupare care prelua firme folosind acte false. In fapt, in luna aprilie a acestui an, in urma unei sesizari depuse de un sibian, polițiștii Serviciului Investigarea Criminalitații Economice…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mica decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . In totalul capacitatii de…

- In Romania, numarul cazurilor de coronavirus este in continua scadere Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. În România, numarul cazurilor de coronavirus scade continuu, joi fiind anunțate doar 618 infectari, din aproximativ 31.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Aceasta…