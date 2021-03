Stiri pe aceeasi tema

- De vineri și pana duminica, orașul polonez Torun va gazdui cea de-a 36-a ediție a Campionatului European de atletism in sala rezervat seniorilor. Este a doua oara cand aceasta competiție se desfașoara in Polonia, precedenta avand loc la Katowice, in 1975. Romania a deplasat la ediția din 2021 a Europenelor…

- Cea mai tare competiție internaționala inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo incepe astazi la Torun, in Polonia – cea de-a 36-a ediție a Campionatelor Europene de atletism indoor pentru seniori. O ediție, dupa cum anunța organizatorii, cu un numar record de sportivi – 733 (405 baieți și 328 fete),…

- Orașul polonez Torun gazduiește, incepand de miercuri și pana duminica, 7 martie, intrecerile Campionatului European de atletism in sala pentru seniori, competiție ajunsa la cea de-a 36-a ediție. Romania va fi reprezentata de 15 sportivi, dintre care 9 fete și 6 baieți. La feminin vor concura Marina…

- In perioada 4-7 martie, la Torun (Polonia), se vor desfasura intrecerile celei de-a 36-a editii a Campionatului European de atletism in sala pentru seniori. Gazduite pentru a doua oara in istorie de Polonia, dupa ediția Katowice 1975, intrecerile de la Torun așteapta peste 600 de sportivi de pe intreg…

- Petronela Simiuc va reprezenta CSM Bacau la Campionatul European de sala care va avea loc saptamana viitoare, la Torun, in Polonia. Stabilita de mai multa vreme in Statele Unite ale Americii, unde și-a terminat studiile universitare și post-universitare, Simiuc a obținut calificarea la Europenele de…

- Un intermezzo bifat cu succes de Marina Baboi inaintea marilor provocari ale sezonului indoor – Campionatul Balcanic de seniori de la Istanbul (20 februarie) si Campionatul European de la Torun, Polonia, de la inceputul lunii viitoare. Duminica seara, Marina a fost invitata speciala la Eure Meeting…

- • Sprintera buzoiana va alerga in cursa ei favorita indoor, 60 de metri Invitație de nerefuzat pentru Marina Baboi! Inaintea marilor provocari numite Balcaniada de seniori de la Istanbul (20 februarie) și Campionatul European de seniori din Polonia (5-7 martie), sprintera numarul 1 a Romaniei va participa,…

- 2021 a inceput ca din tun pentru Marina Baboi! Dupa cele doua medalii de aur cucerite luna trecuta, in primul Grand Prix indoor al sezonului, super-campioana buzoiana, cea mai rapida sportiva din Romania, a facut din nou spectacol, vineri seara, la Campionatele Nationale indoor seniori si tineret (U23),…