Emoţiile negative ne pot îmbolnăvi fizic In momentul cind emotiile negative pe care le traiesti se acumuleaza, acestea isi arata amprenta pe organismul tau. Frica, de exemplu, o simti ci nd esti tensionat, lipsit de curaj, ci nd te concentrezi mai mult pe asteptarile celorlalti deci t pe ale tale, ci nd simti ca nu te poti baza pe nimeni. In timp, frica se poate manifesta la nivelul stomacului, rinichilor, zona lombara si uneori la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemiile ne pot afecta fizic, dar mai ales, emotional Psihologul Raluca Cristina Dincu a explicat la ZIUA LIVE cum putem sa avem grija de noi, deoarece Covid 19 se vindeca, insa noi trebuie sa cautam sa ne gasim echilibrul Frica si anxietatea sunt firesti in astfel de momente, insa, gestionarea stresului…

- Inteligența emoționala poate fi definita prin conștientizarea emoțiilor pe care le traim și gestionarea acestor emoții. Pe masura ce te confrunți cu diferite provocari și experiențe de viața, inveți sa faci fața mai ușor diferitelor situații și devii o persoana mai matura. Conform unor studii pe care…

- Se naște un nou scandal cu AUR in centrul atenției, dupa ce Institutul Național pentru Studierea Holocaustului in Romania Elie Wiesel a condamnat dezvelirea, la Iași, a bustului lui Octavian Goga, acuzand ca in calitate de om politic acesta a promovat politicile profasciste. In schimb, AUR…

- Calificarea la acest turneu final este a doua consecutiva reusita de ,,tricolorii” cei mici, dupa performanta din 2019 sub comanda lui Mirel Radoi.naintea debutului la EURO U21, Adi Mutu a avut un discurs care sa ii incurajeze pe tinerii jucatori. Acesta spune ca la nationala U21 nu exista frica, ci…

- Ciprian Marica nu mai vrea sa auda informații de groaza despre COVID-19 și considera ca abordarea autoritaților in contextul pandemiei este total nepotrivita. Fotbalistul a fost invitat in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, pentru a vorbi despre situația actuala din țara. Acesta este…

- CHIȘINAU, 25 feb – Sputnik. In timp ce politicienii moldoveni sunt preocupați sa demonstreze care dintre ei are dreptate, mii de profesori și medici din toata țara se confrunta zilnic cu riscul de infectare cu noul tip de coronavirus și continua sa se expuna acestui risc. In prezent, nu exista…

- E normal sa te simți rau dupa RAPEL? Ce spun experții referitor la efectele adverse ale vaccinurilor anti-Covid Pfizer, Moderna și AstraZeneca Multe persoane care s-au vaccinat cu cea de-a doua doza a vaccinului anti-Covid, pana acum, au declarat ca au avut efecte adverse, iar starea lor generala a…

- Fosta gimnasta Ana Porgras, 27 de ani, va intra de joi in competiție la Survivor Romania in echipa Faimoșilor. Ana a declarat la Kanal D ca iși dorește sa participe in aceasta competiție pentru a arata ca și femeile pot supraviețui in condiții dificile. „Cred ca voi face fata acestei provocari. Am foarte…