Emoțiile ating cote alarmante la Mondial! Sambata incepe adevarata parte a Campionatelor Mondiale. Faza grupelor cu toate dramele și senzațiile ramane in trecut, iar in optimi, in mod tradițional, lucrurile se indreapta. Este cu adevarat rar ca un outsider sa faca minuni, așa cum am vazut saptamana trecuta și cu o saptamana inainte. Pe aceasta linie, vom trece la previziunile pentru primul duel din optimi. Olanda și SUA incep sambata la ora 17:00. Și favorita, Olanda, are o cota de 1. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin, Rapid București, a reușit sa faca un transfer de senzație. Estavana Polman, tripla medaliata la Mondiale (aur 2019, argint 2015, bronz 2017), in varsta de 30 de ani, a semnat cu echipa bucureșteana. De-a lungul carierei sale, Estavana a jucat doar in doua tari, Olanda și…

- Astazi se joaca ultimele doua partide din grupa A de la Campionatul Mondial. Olanda - Qatar (TVR 1) și Ecuador - Senegal (TVR 2) incep la 17:00 și sunt liveTEXT pe GSP.ro. Qatar e singura echipa eliminata matematic inaintea ultimei runde din grupa A, in timp ce Olanda e mare favorita sa termine grupa…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat Campionatul European din 2022 pe locul 12. Miercuri seara, dupa meciul cu Germania, ultimul din competitie, jucatoarele au imbracat in vestiar tricouri albe cu mesajul „Respect our work", cu aluzie la deciziile de arbitraj din partida cu Muntenegru,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, miercuri, de reprezentativa Germaniei, scor 32-28 (16-14), in ultimul meci de la Campionatul European. Cristina Neagu a atins 300 de goluri marcate la Europene, o noua premiera in istoria handbalului continental din partea capitanului Romaniei.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, de reprezentativa Muntenegrului, scor 35-34 (18-18), in al doilea meci din grupa principala II si rateaza orice sansa la semifinale. Cristina Neagu a marcat 9 goluri, pentru un total de 296 la Europene. Principalele marcatoare ale partidei…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Olanda cu scorul de 29-28 (14-12), sambata seara, la Skopje, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.

- Volei Alba Blaj are doua campioane mondiale! Sladana Mirkovic și Bojana Milenkovic au cucerit titlul suprem cu Serbia Volei Alba Blaj se mandrește cu faptul ca are in efectiv doua campioane mondiale la volei feminin. Coordonatoarea Sladana Mirkovic (27 de ani) și extrema Bojana Milenkovic (25 ani) au…

- Ultima proba desfașurata duminica la competiția din Cehia a adus inca o medalie de aur pentru echipa Romaniei, in proba regina a canotajului, 8+1 feminin, transmite Agerpres . Echipajul de 8+1 feminin, format din Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia…