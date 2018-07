EMOȚII uriașe în Thailanda: Încă 4 copii au fost scoși din peșteră - VIDEO Patru copii au fost scoși luni din peștera Tham Luang din nordul Thailandei, numarul total al copiillor salvați ajungand la opt, au declarat reprezentanții Forțelor Navale din Thailanda, relateaza BBC preluat de mediafax. Inca patru copii și antrenorul echipei sunt blocați in peștera. Salvatorii planuiesc sa ii scoata la suprafața marți. Operațiunea de salvare de luni a inceput la ora locala 11.00 (7.00, ora Romaniei) și a necesitat implicarea mai multor salvatori decat cea de duminica. Treisprezece scafandri straini și cinci thailandezi s-au ocupat de ghidarea copiilor spre ieșirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

