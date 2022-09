Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, a participat luni, 5 septembrie, la festivitatea de incepere a noului an școlar 2022-2023. "Sper ca aceasta vacanta a fost un bun prilej pentru recreere, pentru distractie, dar si pentru pregatirea inceperii noului an scolar. Acum la inceput de an școlar vreau…

- La Racari, clopoțelul a sunat, prima zi de școala a venit cu multa bucurie, dar și cu emoții din plin, secretarul de stat Ion Sorin a fost in mijlocul elevilor racarenicare fie s-au așezat pentru prima data in bancile școlii sau de acum sunt liceeni. Prima zi de scoala la Racari a fost o zi [...]…

- „Primii pași in sala de clasa, primele carți, primele emoții pe care le traim alaturi de cei mai importanți oameni din viața noastra. Despre toate acestea este vorba in prima zi de școala, la inceputul unui nou an. Sunt emoții speciale pentru toata lumea, de la elevi, la parinți și dascali. Am trait…

- Luni, 5 septembrie, incepand cu ora 15:00, la sediul Penitenciarului Baia Mare va avea loc festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023 pentru persoanele private de libertate aflate in custodia unitații, care s-au inscris la cursurile de instruire școlara. La festivitatea de deschidere vor fi…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina luni, 15 august, in jurul orei 9.48, la un incendiu de autoturism care a avut loc pe strada Principala din localitatea Recea, orașul Ungheni. "Incendiul se manifesta la nivelul compartimentului motor al autoturismului,…

- Cotidianul Zi de Zi a verificat joi, 4 august, și vineri, 5 august, o informație pe surse, potrivit careia atat primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, cat și viceprimarul Cosmin Duma ar fi fost plecați in concediu de odihna in aceeași perioada de timp. "Primarul Prodan e plecat incepand de luni,…

- Primarul orașului Ungheni, și al localitaților aparținatoare, Victor Prodan a subliniat importanța acestor momente de sarbatoare naționala pentru comunitate, vitale și in vederea pastrarii tradiției și a obiceiurilor romanești vii, acum mai mult ca niciodata.„In aceste momente in care dragostea fața…

Halep a invins-o cu 6-2, 6-4, pe Amanda Anisimova