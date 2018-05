Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali și nepotul lui preferat, Lucian, sunt chemați in instanța! Dosarul are legatura cu un teren care se afla in apropierea Pasajului Pipera, langa Manastirea Christiana și Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Miza este una foarte importanta, putand fi…

- Gigi Becali a vorbit oferta lui Constantin Budescu de la Slavia Praga si a anunțat ca in acest moment nu are oferte pentru Dennis Man. S-a anuntat marea impacare dintre FCSB si ARMATA. Cand se poate intoarce echipa lui Gigi Becali in GHENCEA "Budescu are o clauza de 3 milioane, cine…

- Olimpiu Moruțan (18 ani), fotbalist cumparat de Gigi Becali de la FC Botoșani, a marcat golul Romaniei in partida pierduta cu Ucraina, scor 1-2, și a fost eliminat imediat pentru un gest copilaresc. Olimpiu Moruțan a trimis mingea in poarta in minutul 77. A urmat un moment de descatușare, firesc, Romania…

- Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada” care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept “Asiaticul”, care ar fi fost “ars” cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…

- Moruțan a facut avancronica duelului de diseara, Botoșani - Dinamo. Mijlocașul achiziționat deja de FCSB recunoaște ca trece printr-un moment nefast. Dinamovist in copilarie, dar din aceasta iarna jucator al Stelei pentru care Gigi Becali a platit 700.000 de euro, Olimpiu Moruțan se pregatește pentru…

- Transferat la FCSB in aceasta iarna, Olimpiu Moruțan (19 ani) a fost lasat sa continue la FC Botoșani pana in vara. Numai ca evoluțiile mijlocașului sunt sub așteptari, iar semnele de intrebare se inmulțesc. Cornel Șfaițer, președinte onorific la FC Botoșani, a explicat ce se intampla cu fotbalistul…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Dupa infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, Gigi Becali și-a varsat nevii inclusiv pe Olimpiu Moruțan, jucatorul achiziționat de la FC Botoșani și care va face mutarea la echipa roș-albastra din vara.