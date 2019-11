Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a primit 76,3% din sufragiile electoratului din judetul Timis, in timp ce Viorica Dancila a obtinut 20,7% din voturi, potrivit rezultatelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.Astfel, din totalul de 338.503 de voturi valabil exprimate, Klaus Iohannis…

- In municipiul Aiud, candidatul PNL a caștigat fara emoții, in fața Vioricai Dancila. In timp ce Klaus Iohannis a strans peste 7000 de voturi, candidatul PSD a obținut aproape 3500 de voturi din partea cetațenilor cu drept de vot din Aiud. Potrivit numaratorii paralele efectuate de PNL, Klaus Iohannis…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila a caștigat in orașul Abrud și comunele Ciuruleasa și Bucium. Rezultate voturi in Abrud: Klaus Iohannis – 1062 de voturi, Viorica Dancila – 1162. Rezultate voturi Ciuruleasa: Klaus Iohannis – 254, Viorica Dancila – 351. Rezultate voturi Bucium:…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obținut cele mai multe voturi in toate cele șase sectoare ale Capitalei, fiind urmat de Dan Barna și Viorica Dancila, potrivit datelor provizorii din toate secțiile de votare publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).In Sectorul 1, candidatul PNL,…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a obtinut cele mai multe voturi in judetul Ialomita, 30.773, reprezentand 32,71%, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis, s-a situat pe locul doi, la mica distanta, cu 30.225 voturi (32,12%), conform datelor finale publicate de AEP.Citește și: Efectele cazului…

- Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde candidatul independent a votat duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit datelor publicate de Autoritatea…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe voturi la nivelul judetului Dambovita, respectiv 74.537, ceea ce reprezinta un procent de 35,76%, fiind urmat de reprezentantul PSD, Viorica Dancila, cu 67.711 voturi (32,49%), conform datelor finale publicate de AEP.Votul in Diaspora…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in judetul Botosani, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta. Dancila a obtinut 51.297 voturi, ceea ce inseamna 34,16% din totalul celor 150.151 voturi valabil exprimate.Pe…