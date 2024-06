Stiri pe aceeasi tema

- Rareș are doua fete in varste de 5 și 12 ani, iar acum vrea sa iși creasca singur și fiica cea mica, in condițiile in care fata cea mare este in grija lui de cum au decis sa divorțeze. Barbatul și soția lui sunt inca in proces de divorț și susține ca inca partenera lui nu s-ar fi interesat de copii.

- Roxana Ciuhulescu este o mama mandra și este alaturi de copiii ei in orice moment. De data aceasta, a publicat un mesaj important pe rețelele de socializare, dupa ce fiul ei, Cezar a finalizar gradinița. Micuțul in varsta de 6 ani va merge la școala de la toamna, incepand cu clasa 0.

- Pavel Bartoș, in varsta de 49 de ani, și soția lui, Anca, sunt casatoriti din 2003 și au impreuna trei fete. Actorul a vorbit recent despre activitatile acestora și despre relația cu ele. Puțini sunt cei care știu ca Eva, fiica cea mare a lui Pavel este studenta la Facultatea de Drept.„Eva a terminat…

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a depus actele de divorț, dupa ce Adina Maria, soția lui, a cerut ordin de protecție. „Dodel” nu are voie sa se apropie de ea și de fiica lui timp de 1 an. Fostul internațional roman, Cristi Tanase, se afla in mijlocul unui scandal de proporții cu […]

- Andreea Ibacka a fost luata prin surprindere de curiozitațile pe care le are Namiko, fiica ei in varsta de 5 ani. Soția lui Cabral incearca sa le ofere o educație aleasa celor doi copii ai sai și iși dorește ca cei doi sa se descurce in viața.De cand a crescut, Namiko a inceput sa puna tot mai multe…

- Florinel Coman este accidentat și nu a putut evolua in derby-ul FCSB - Farul. Golgeterul Superligii a venit la Arena Naționala alaturi de soția Ioana și de fiica lor, Kasia. Aproximativ 30.000 de spectatori s-au strans pe Arena Naționala pentru a sarbatori titlul celor de la FCSB. Formația patronata…

- Situație inedita la Chiochiș, acolo unde fiica unui candidat ii indeamna pe locuitorii comunei sa nu voteze cu tatal sau la alegerile locale din iunie. Este vorba despre Alexandru Ioan Antal, candidatul la care PSD a renunțat și a ajuns pe listele Dreptei Unite. Intr-o postare pe Facebook, Alice Sandra…