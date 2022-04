Fostul ministru Elena Udrea urmeaza sa fie audiata, miercuri, la Blagoevgrad de trei judecatori, in cadrul procesului de extradare. Decizia nu va fi definitiva și poate fi contestata la o instanța superioara. Elena Udrea va sta in arest preventiv cel puțin pana joi, cand va fi judecata contestația pe care a facut-o la masura arestului preventiv. Așa cum se știe, fostul ministru a solicitat revocarea sentinței și emiterea unei alte masuri preventive, cum ar fi arestul la domiciliu. Și-ar fi inchiriat chiar și o locuința in Bulgaria in acest sens. Daca va fi adusa in Romania, Elena Udrea va avea…