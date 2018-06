Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 1 a amanat pronunțarea in cazul fostului deputat Cristian Boureanu pentru data de 20 iunie, ora 14.00.Fostul parlamentar este acuzat de ultraj, iar iubita sa, Laura Dinca, de marturie mincinoasa. Decizia nu va fi definitiva.La ultimul termen, procurorii…

- Moment decisiv pentru Cristian Boureanu. Vineri afla sentinta in dosarul in care este condamnat pentru ultraj. Cristian Boureanu urmeaza sa afle sentinta in cazul in care este condamnat pentru ultraj. Doi ani și jumatate de inchisoare este pedeapsa ceruta de procurori pentru Cristian Boureanu, la finalul…

Oficial, Valentina Pelinel și Cristi Boureanu nu mai sunt impreuna de patru ani, de cand au divorțat, insa… caile incurcate ale Domnului… ii aduce cumva impreuna. Astazi, a ieșit la iveala legatura neștiuta dintre iubita lui Cristi Borcea și Laura Dinca.

Vladimir Draghia și ceilalți Razboinici au ajuns in țara, mai mulți oameni dragi așteptandu-i cu nerabdare. Draghia a avut parte de o surpriza foarte frumoasa, iubita lui, Alice, impreuna cu fetița au fost primele care l-au așteptat la aeroport. Imediat ce l-a vazut, Alice,…

De cateva luni, Cezar Oautu traiește o frumoasa poveste de dragoste, insa a vrut sa o țina departe de ochii curioșilor! Cel puțin pana acum deoarece au aparut primele imagini cu el și noua iubita. De-a lungul timpului, Cezar Oautu a fost extrem de discret atunci cand a…

Dosarul in care fostul deputat Cristian Boureanu este acuzat de ultraj a ajuns la ultimul termen, in fața Judecatoriei Sectorului 1. Procurorul care instrumenteaza cazul a cerut ca ex-politicianul sa fie condamnat la inchisoare cu executare. Nici iubita lui Boureanu, Laura Dinca, nu ar scapa complet…

- La ultimul termen din dosarul de la Judecatoria Sectorului 1, in care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, procurorul a cerut condamnarea fostului deputat la doi ani și șase luni de inchisoare cu executare. Decizia nu va fi definitiva, informeaza Mediafax.Reprezentantul Ministerului…

- Plangerea lui Cristian Boureanu impotriva politistilor a fost clasata, potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au clasat dosarul privind plangerea fostului deputat Cristian Boureanu, depusa de catre acesta…