Emoții pentru absolvenții de liceu! Mâine începe Bacalaureatul! Vezi ce reguli trebuie să respecte candidații! Maine se va desfașura prima proba din „examenul maturitații” – Bacalaureatul. Sunt peste 134.000 de candidați in acest an, 119.000 din promoția curenta, și 15.000 din promoțiile trecute. Regulile pe care trebuie sa le respecte candidații, conform Ministerului Educației: ACCES: Probele incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis, in baza unui act de identitate valid, pana la ora 8:30. TIMP DE LUCRU: Pentru redactarea unei lucrari scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevazute trei (3) ore, calculate din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

