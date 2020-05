Stiri pe aceeasi tema

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- Premierul Pedro Sanchez a precizat ca Guvernul va distribui sase milioane de masti, in principal in statiile de transport in comun si va oferi autoritatilor locale inca 7 milioane de masti de protectie. Adultii din Spania au putut face exercitii in exterior, sambata, pentru prima oara dupa…

- Mulți dintre romanii aflați la munca in Italia au o situație materiala precara iar efectele crizei coronavirus i-a adus la limita. In acest context, mare parte dintre ei au gasit sprijin la parohiile romanești din Peninsula, potrivit Basilica.ro.Episcopia Italiei a transmis marți, 28 aprilie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat, in prima conferinta de presa de la declararea starii de urgenta, o situatie a infectarilor raporate la un milion de locuitori. Potrivit graficului prezentat, Romania are 600 de cazuri la un milion de locuitori, fata de alte tari care au mai multe cazuri, pe…

- Lista cu „zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, a fost actualizata joi, numarul tarilor ajungand la 12. Potrivit INSP, tarile considerate „zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania,…

- "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 105 in Spania,…

- Un grup de 80-100 de romani care munceau in Spania se afla la ora transmiterii acestei știri pe aeroportul din Barcelona și spun ca spre Romania nu mai au voie sa vina și unde munceau nu se mai pot intoarce. Romanii au fost dați afara de patronii lor odata cu inchiderea afacerilor pe fondul epidemiei…

- Odata cu incetinirea accentuata a ratei de raspandire a virusului, mai multe sedii comerciale s-au redeschis, autoritatile relaxand cu precautie restrictiile. Provincia Hubei, locul in care a aparut coronavirusul, la sfarsitul anului trecut, a anuntat joi ca va relaxa restrictiile de calatorie si…