Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat, dr. Raed Arafat a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul și Medalia Merit Sanitar in grad de Cavaler. Ordinul este oferit in momentul in care un medic, cetațean roman sau strain, are merite deosebite cu privire la combaterea unor epidemii, in domeniul cercetarii,…

- Vicepreședintele PSD Titus Corlațean, fost ministru al Justiției, a atras atenția, marți seara, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis a facut „o chestie perversa” dupa tragedia de la Piatra Neamț, anume a spus ca nu vrea sa se implice in ancheta aflata in curs, dupa care a aratat cu degetul…

- Grupul de lucru constituit la nivelul MAI pentru gestionarea situatiei si finalizarea cercetarilor in cel mai scurt timp in cazul incendiului de la Spitalul judetean de la Piatra Neamt va fi condus de secretarul de stat, chestor-sef de politie Bogdan Despescu, a anuntat duminica, Ministerul Afacerilor…

- "Vladimir Gaitan a trecut dincolo și a lasat teatrul și filmul romanesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Duțu!", a scris Vlad Radescu in postarea de pe Facebook. Citește și: Actorul Jean Paler, marturii socante din spital:…

- Afaceristul Dan Nicorescu a fost talharit in propria casa, intr-o zona de lux din București, mai exact pe șoseaua Nordului, anunța surse Antena 3. Casa unui miliardar roman, jefuita chiar azi la amiaza ”Astazi in jurul orei 14.00, prin apel 112, o femeie a sesizat faptul ca in locuința partenerului…

- Pe 30 mai 2002, Serban Ionescu a fost decorat, alaturi de alti actori, cu Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler.Fostul actor roman Serban Ionescu ar fi implinit miercuri, 23 septembrie, varsta de 70 de ani. Serban Ionescu, cel care a lucrat si in radio, dar si la televiziune, s a…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ii acuza pe președintele Iohannis și pe premierul Ludovic Orban ca taie panglici la proiectele incepute de Partidul Social Democrat. Razvan Cuc a declarat ca tronsonul de cale ferata Gara de Nord-Otopeni a inceput in mandatul sau, insa președintele a uitat…