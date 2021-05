Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului București judeca miercuri cererea de eliberare condiționata a fostului lider PSD, Liviu Dragnea, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova. Magistrații Tribunalului București judeca miercuri contestația formulata de Liviu Dragnea, dupa ce Judecatoria Sectorului…

- Tribunalul Bucuresti a amanat miercuri, pentru 26 mai, dezbaterea cererii in care Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Avocata fostului…

- Tribunalul Bucuresti va dezbate astazi cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova. La instanta de fond - Judecatoria Sectorului 5 - Dragnea...

- La instanta de fond - Judecatoria Sectorului 5 - Dragnea a primit o decizie nefavorabila, insa el a facut contestatie, care se va judeca la Tribunalul Bucuresti.Dragnea a incercat sa impiedice ca procesul sa se desfasoare la Tribunalul Bucuresti, prin depunerea unei cereri de stramutare a cauzei la…

- Tribunalul Bucuresti judeca cererea depusa de Liviu Dragnea, in care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din pedeapsa de trei ani si jumatate primita in 2019 in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, informeaza Agerpres…

- Liviu Dragnea cere stramutarea procesului prin care a atacat decizia de respingere a cererii de eliberare conditionata de la Tribunalul Bucuresti la o instanta egala in grad. Curtea de Apel Bucuresti a acordat termen pentru judecarea cererii de stramutare pentru marti ora 16.00, in conditiile in care…

- Liviu Dragnea afla peste doua saptamani daca iese din inchisoare. Tribunalul Capitalei a fixat termenul de judecata in data de 19 mai. Decizia instanței va fi definitiva.Inainte de sarbatori, Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea de eliberare condiționata a fostului șef PSD, pe motiv ca nu a dat…

- Liviu Dragnea, aviz pozitiv pentru eliberare la Penitenciarul Rahova: Instanța va avea ultimul cuvant Fostul lider social democrat, Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, a primit aviz pozitiv pentru eliberare din partea Comisiei Penitenciarului Rahova. Fostul lider al PSD a avut mai multe incercari și…