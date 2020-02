Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Onea, fost sef al DNA Ploiesti, trimis in judecata de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), a primit in ultimele zile mai multe vesti bune. Dupa ce vineri, 31 ianuarie, ICCJ a revocat masura controlului judiciar in cazul lui Lucian Onea si a lui Mircea Negulescu, zis…

- Procurorul-sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie, Nistor Calin, a admis joi ca au existat si erori in activitatea procurorilor anticoruptie, facand referire la abuzurile savarsite de Mircea Negulescu "Portocala", Lucian Onea si colegii procurori si politisti judiciari din DNA Ploiesti. "Noi…

- Decizie de ultima ora a ICCJ. Curtea Suprema a respins excepția de legalitate formulata de Lucian Onea și Mircea Negulescu, dupa ce ambii procurori DNA Ploiești au contestat funcționarea SIIJ. Practic, prin decizia Curții de astazi se stabilește ca SIIJ funcționeaza legal. "Paraditorii"…

