Emoții la cote maxime. Absolvenții UMF Iași au rostit Jurământul lui Hipocrate Joi dimineața, Esplanada din fața Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost vibranta și plina de culoare. Cei 480 de absolvenți au rostit Juramantul lui Hipocrate intr-o emoție ce poate fi descrisa cu greu in cuvinte. Ceremonia de absolvire a debutat cu cu imnul academic Gaudeamus Igitur. Precautie, nu panica; domnia ratiunii si nu emotiile coplesitoare, debilitante – acestea sunt liniile directoare, principiile care trebuie sa ne ghideze actiunile si starea noastra de spirit in aceste vremuri. Si nu uitati niciun moment ca pandemia Covid-19 nu are voie sa ne acapareze… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

