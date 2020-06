Stiri pe aceeasi tema

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui american Donald Trump, 74 de ani, va divulga o serie de lucruri ”infricoșatoare și explozive” despre liderul SUA intr-o carte care urmeaza sa fie publicata in curand, potrivit The Guardian.Persoane familiarizate cu proiectul spun ca va fi plin de povești…

- Statele Unite ale Americii au fost cuprinse de proteste violente dupa moartea brutala a lui George Floyd, iar o parte dintre jurnalistii care acopereau aceste evenimente au avut de suferit. Acestia au fost agresati de protestatari, cat si de politisti, care i-au atacat chiar daca s-au legitimat, scrie…

- In capitala Statelor Unite, Washington, a fost decretata duminica stare de asediu dupa noi manifestatii in apropiere de Casa Alba, a anuntat primarul orasului, Muriel Bowser, a doua zi dupa o noapte marcata de revolte in mai multe localitati din tara, relateaza AFP. Interdictia de circulatie…

- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizeaza limitarea protectiei retelelor sociale si limitarea libertatii de care beneficiaza acestea in gestionarea continutului publicat, dupa ce Twiter a decis zilele trecute sa marcheze postarile lui Trump drept inselatoare.…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a expediat o scrisoare șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), amenințand cu sistarea permanenta a finanțarii. Șeful de la Casa Alba a acordat organizației un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa prezinte „schimbari substanțiale”,…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump si-a reluat stilul caracteristic pe Twitter - majuscule pline de indignare, semne de exclamatie razbunatoare si un deget virtual acuzator - in cadrul unei ample operatiuni pe care ar fi putut-o intitula ”foc de baraj”, comenteaza The Huffington Post.

- Un efect neașteptat pe care pandemia de coronavirus il are asupra oamenilor sunt visele intense, cu detalii vivide. Mai mulți oameni au impartașit pe rețelele de social media experiențele lor legate de visele bizare pe care le au in timpul pandemiei. Ba mai mult, pe Twitter sunt zeci de postari cu hashtag-ul…

- Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, Dr. Anthony Fauci, a declarat miercuri ca medicamentul antiviral experimental Remdesivir, al companiei de biotehnologie Gilead Sciences, poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19, dupa ce rezultatele preliminare ale unui studiu…