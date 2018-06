Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mic al ministrului Justiției, Tudorel Toader, a fost operat de medicii din cadrul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, in urma accidentului in care a fost implicat. Surse susțin ca, in urma...

- Concluziile preliminare ale anchetatorilor cu privire la cauzele accidentului de circulatie din noaptea de luni spre marti, din localitatea Chicerea (judetul Iasi), sunt ca Teodor Andrei Toader, fiul actualului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, ar fi atipit la volan pe fondul

- Iesenii ii vor cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, printr-o actiune de protest programata sambata, 24 martie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Organizatorii manifestatiei sustin ca Toader, in calitate de rector suspendat al universitatii iesene, reprezinta o sfidare la…