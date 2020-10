Emomali Rahmon a fost reales presedinte al Tadjikistanului, a anuntat luni comisia electorala nationala. Conform datelor preliminare preluate de Reuters, seful statului a obtinut al cincilea mandat de sapte ani, cu 90,92% din voturile exprimate la alegerile de duminica. Rahmon, in varsta de 68 de ani, aliat al Rusiei, conduce fosta republica sovietica Tadjikistan din Asia Centrala din 1992. Rezultatul alegerilor nu a constituit o surpriza, in absenta unei opozitii semnificative, desi in cursa prezidentiala au mai fost inscrisi inca patru candidati. Tadjikistanul este cea mai saraca tara din Asia…