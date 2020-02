EMOCION!, concert caritabil extraordinar, pe scena Ateneului Roman Concertul extraordinar EMOCION!, prilejuit de cea de-a VII-a editie a proiectului "SUFLET IN CULORI", un eveniment organizat de Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Asociatia Help Autism, cu sprijinul Kaufland Romania, in parteneriat cu Filarmonica George Enescu, Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Tarom, Floria si Wagner Arte Frumoase si Povesti, are loc sambata, 28 martie 2020, incepand cu ora 19:00, pe scena Salii Mari a Ateneului Roman (Str. Benjamin Franklin nr. 3).



Concertul va fi sustinut de Ansamblul VIOLONCELLISSIMO fondat si condus de violoncelistul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 28 martie 2020, incepand cu ora 19,00, pe scena Salii Mari a Ateneului Roman (Str. Benjamin Franklin nr. 3), Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Asociatia Help Autism, cu sprijinul Kaufland Romania, in parteneriat cu Filarmonica George Enescu, Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului…

- Cu prilejul implinirii a 250 de ani de la nasterea compozitorului Ludwig van Beethoven, filarmonica timisoreana si Institutul Francez, in calitate de coorganizator, ofera publicului vineri, 7 februarie, de la ora 19.00, un concert simfonic condus de dirijorul francez Michael Cousteau, avandu-l ca solist…

- Joi si vineri, 30 si 31 ianuarie 2020, de ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, dirijata de Marc Tardue, va avea in program Uvertura burlesca de Aurel Stroe, Concertul in do major pentru vioara, violoncel, pian si orchestra, op. 56 de Ludwig…

- In 2019, 13% din concertele de muzica clasica din lume au avut in program cel puțin o lucrare a lui Ludwig van Beethoven, iar Simfonia a 3-a ”Eroica” a aceluiași compozitor a fost cea mai interpretata lucrare, scrie bachtrack.com. Este puțin probabil ca situația sa se schimbe in 2020 deoarece anul acesta…

- Pentru prima data o lucrare a lui Ludwig van Beethoven va fi interpretata in cel mai mediatizat concert din lume, cel de Anul Nou de la Viena, cu un program alcatuit in mare parte din valsuri. Aceasta nu va fi singura noutate. Versiunea „Marsului lui Radetzky”, care incheie in fiecare an evenimentul,…

- Germania celebreaza cu mare fast 250 de ani de la nasterea compozitorului Ludwig van Beethoven: peste 700 de festivitati sunt organizate incepand cu 16 decembrie, de la punerea in scena a operei Fidelio la un concert tribut al trupei Kraftwerk, relateaza vineri AFP.

- Vineri, la Ateneul Roman, de la ora 19.00, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, dirijata de Horia Andreescu, va avea in program lucrari de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart si Ludwig van Beethoven. Solista in programul Mozart va fi pianista Mihaela Manea. Concertul a fost sustinut…

- Dirijorul Horia Andreescu va sustine un concert extraordinar la pupitrul Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Pitesti joi, de la ora 19,00. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Filarmonica de Stat Pitesti, programul cuprinde Wolfgang Amadeus Mozart - Simfonia nr. 1 in Mi bemol major, Joseph…