- Benny Gantz, liderul opoziției israeliene și ministru in cadrul guvernului de cand a inceput razboiul cu Hamas, a lansat miercuri seara un avertisment catre gruparea șiita libaneza Hezbollah, care este implicata inca din 7 octombrie in schimburi repetate de focuri cu Israelul, relateaza Sky News.El…

- Regele Abdullah al Iordaniei i-a spus miercuri presedintelui francez Emmanuel Macron, care a venit la Amman dupa ce a fost in Israel si in Cisiordania, ca incetarea razboiului dintre Israel si Hamas in Gaza este o necesitate urgenta si a avertizat ca, in caz contrar, ar putea avea loc o "explozie" in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti seara la Amman, a doua oprire a calatoriei sale in regiune menita sa marcheze solidaritatea Frantei cu Israelul dupa atacul fara precedent al Hamas din 7 octombrie, transmite AFP, citat de Agerpres.Seful statului francez a sosit in Iordania la ora…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi, intr-o reuniune la Palatul Elysee cu liderii politici, ca intre cei 17 cetateni dati disparuti dupa atacul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Israel se afla patru copii, relateaza AFP.Seful statului a facut precizari cu privire la acest bilant…