- „Am avut o discuție cu domnul președinte referitor la la situația din Afganistan. Știți ca pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maximum pentru Afganistan. In acest moment sunt 35 de cetațeni romani in acea zona. Au fost 60, mai sunt 35. Sunt in siguranța, suntem in contact permament.I-am…

- ​Rusia va evacua o parte din cei aproximativ 100 de angajati ai ambasadei din Afganistan, a declarat luni Zamir Kabulov, reprezentantul special al presedintelui Vladimir Putin pentru Afganistan, la postul de radio Eho Moskvî, transmite Reuters. Oficialul a mai spus ca ambasadorul Rusiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron intentioneaza sa imbunatateasca relatiile dintre Rusia si Europa, a anuntat vineri Kremlinul, dupa o conversatie telefonica a celor doi lideri, informeaza dpa. Colaborarea in probleme urgente precum securitatea cibernetica, combaterea…

- Italia a sprijinit propunerea franco-germana de organizare a unui summit al Uniunii Europene cu Rusia, a declarat vineri premierul Mario Draghi la Bruxelles, apreciind ca este importanta mentinerea unui dialog cu un actor politic si economic important, transmite Reuters. Propunerea franco-germana…

- In imagine apar presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, presedintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si premierul Italiei, Mario Draghi. Fotografia cu cei cinci lideri europeni prezenti la summitul celor mai…

- Rusia va elibera o tranșa de 500 de milioane de dolari catre Belarus, a doua dintr-un imprumut de 1,5 miliarde de dolari pe care Moscova l-a promis Minskului ca parte a eforturilor de a stabiliza situatia din tara vecina. Sprijinul financiar a fost anuntat dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a purtat…

- Vladimir Putin și Aleksandr Lukasenko, supranumit și ultimul dictator european, se vor intalni, pe 28 mai, in orașul Soci din Rusia, dupa ce situația avionului deturnat de forțele belaruse a starnit noi furori. Președintele Belarusului susține ca a luat masuri, pe fondul unei alerte cu privire la existența…